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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов оценил шансы ВСУ «продавиться» к Курской АЭС

Алаудинов сообщил об отсутствии у ВСУ ресурсов продавиться к Курской АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

У украинских военных уже нет ресурсов, чтобы прорваться к Курской атомной электростанции (АЭС), Россия выстроила несколько линий обороны, заявил «РИА Новости» замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Попытки прорваться, конечно, они их не оставили. Ну, конечно, они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской атомной станции», — сказал Алаудинов.

По его словам, за весь период боев в регионе российские военные выстроили «несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных».

«В то же самое время они [Вооруженные силы Украины] пытаются хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию, ну и закрепиться для того, чтобы их не выбили уже», — добавил командир «Ахмата».

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая бои в Курской области, заявил, что есть «некоторые результаты» операции, однако рано судить, успешна она или нет.

В Кремле обещают, что российские военные обязательно вернут контроль над всей Курской областью. Президент Владимир Путин подчеркнул, что одной из целей Киева может быть остановка наступления российских войск в Донбассе, но, темпы операции, по его словам, там не снизились, а увеличились в полтора раза.

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Апти Алаудинов Курская область Курская АЭС ВСУ
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