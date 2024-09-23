Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ зайти вглубь Курской области
Российские десантники из подразделения войск «Север» отбили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) войти вглубь Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Военнослужащие пресекли попытку ВСУ «вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак», уточнили в оборонном ведомстве. Подразделения Воздушно-десантных войск, входящие в состав группировки, продолжают активную боевую работу по вытеснению ВСУ с территории Курской области, отметили в военном ведомстве.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, сообщал глава региона Алексей Смирнов. После этого официальных данных о количестве занятых украинскими войсками населенных пунктов не было. Минобороны спустя месяц доложило об освобождении 12 пунктов. Ведомство ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях украинской стороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из задач вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «бандитами», которые забрались в Курскую область.
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