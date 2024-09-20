Песков заверил, что военные России вернут контроль над Курской областью

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Российские военные обязательно вернут контроль над всей Курской областью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен», — заверил он. По словам Пескова, в Кремле на эту тему никаких сомнений нет.

«Как и каким образом — естественно, планы военных здесь не могут быть публичными», — добавил пресс-секретарь президента. Он отметил, что ситуация в районах, куда зашли бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), чрезвычайная, но она будет «своевременно исправлена».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

В августе, сразу после вторжения ВСУ в Курскую область, губернатор региона сообщил о 28 населенных пунктах, которые оказались под контролем Украины. За месяц российская армия, по информации Минобороны России, освободила по меньшей мере 12 населенных пунктов.