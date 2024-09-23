В Красноярске пришли в сознание родители четырех детей, погибших от отравления

В Красноярске пришли в сознание родители погибших от отравления детей

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В больнице в Красноярске пришли в сознание родители четырех детей, погибших от отравления, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что их состояние «близко к удовлетворительному», в ближайшее время они будут допрошены.

Женщина беременна, плоду ничего не угрожает, добавили в СК.

Семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления утром в субботу, 21 сентября. Накануне они поужинали курицей и пельменями из сельского магазина. Позже у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка. В ночь на 23 сентября умер четвертый ребенок. Кроме того, женщина находится на девятом месяце беременности.

Прокуратура Красноярского края рассматривает несколько версий произошедшего: отравление продуктами питания, купленными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.

Следственный комитет считает, что семья отравилась токсическим веществом. Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопкинской амбулатории и родственников семьи.