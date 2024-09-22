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Общество ,  
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Прокуратура назвала версии гибели детей в Красноярском крае после ужина

Фото: krpronws / Telegram
Фото: krpronws / Telegram

Правоохранители рассматривают несколько причин смерти троих детей в Красноярском крае после отравления, сообщает региональная прокуратура.

«В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — говорится в публикации.

Отравившаяся в Красноярском крае была на девятом месяце беременности
Общество
Фото:СК РФ

Семья обратилась в больницу с признаками отравления, после того как поужинала курицей и пельменями из сельского магазина. Позднее у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка. В СК рассказали, что супруги и их 13-летняя дочь находятся в тяжелом состоянии. Женщина сейчас на девятом месяце беременности — ожидается, что она родит через две недели.

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Теги
Красноярский край отравление прокуратура
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