Отравившаяся в Красноярском крае была на девятом месяце беременности
Женщина, которая отравилась после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, беременна, сообщили РБК в пресс-службе главка Следственного комитета по региону.
«Действительно, женщина беременная, на девятом месяце беременности. Ориентировочно через две недели у нее уже был срок родов», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что она, ее муж и их 13-летняя дочь находятся в тяжелом состоянии. «Лечением полностью сейчас занимается Министерство здравоохранения с учетом всех обстоятельств, в том числе беременности женщины», — добавили в СК.
Семья обратилась в больницу с признаками отравления утром 21 сентября. Накануне они поужинали курицей и пельменями из сельского магазина. Позднее у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка.
В конце июня в Волжском семья с шестилетним ребенком отравилась салатами из местной пекарни. По данным агентства «Волгоград онлайн», они купили салаты «Цезарь» в пекарне «Печка».
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта
Подборки лучших вин от Артура Саркисяна
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов