Отравившаяся в Красноярском крае была на девятом месяце беременности

Фото: СК РФ

Женщина, которая отравилась после ужина курицей и пельменями в Красноярском крае, беременна, сообщили РБК в пресс-службе главка Следственного комитета по региону.

«Действительно, женщина беременная, на девятом месяце беременности. Ориентировочно через две недели у нее уже был срок родов», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что она, ее муж и их 13-летняя дочь находятся в тяжелом состоянии. «Лечением полностью сейчас занимается Министерство здравоохранения с учетом всех обстоятельств, в том числе беременности женщины», — добавили в СК.

Семья обратилась в больницу с признаками отравления утром 21 сентября. Накануне они поужинали курицей и пельменями из сельского магазина. Позднее у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка.

В конце июня в Волжском семья с шестилетним ребенком отравилась салатами из местной пекарни. По данным агентства «Волгоград онлайн», они купили салаты «Цезарь» в пекарне «Печка».