В Красноярском крае третий ребенок умер после отравления
В Красноярском крае умер третий ребенок из семьи, которая отравилась после ужина курицей и пельменями из сельского магазина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«Да, скончался еще один ребенок. Возраст уточняется», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Из магазина, где семья покупала продукты, изъяли все полуфабрикаты, добавили там.
Ранее в ведомстве сообщили, что семья пожаловалась на признаки отравления утром 21 сентября. Позднее у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — самочувствие резко ухудшилось, они умерли в больнице.
Следователи завели дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
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