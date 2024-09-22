 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК назвал предварительную причину смерти троих детей в Красноярском крае

СК: токсичное вещество могло стать причиной смерти детей в Красноярском крае

Причиной смерти троих детей в Красноярском крае, предварительно, стало отравление токсическим веществом, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по региону.

«Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования», — говорится в сообщении.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Основная из них заключается в том, что дети отравились неизвестным веществом вместе с пищей.

На данный момент родители и еще один ребенок 13-ти лет находятся в реанимации, состояние их здоровья оценивают как стабильно тяжелое.

Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопинской амбулатории и родственников семьи. Кроме того, они изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине.

В Красноярском крае третий ребенок умер после отравления
Общество

Семья обратилась в больницу с признаками отравления утром 21 сентября. Накануне они поужинали курицей и пельменями из сельского магазина.

Позднее у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка.

Позднее в пресс-службе СК сообщили РБК, что женщина беременна — на девятом месяце беременности. Ориентировочно через две недели у нее уже был срок родов.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Красноярский край отравление Следственный комитет
Материалы по теме
Отравившаяся в Красноярском крае была на девятом месяце беременности
Общество
В Красноярском крае третий ребенок умер после отравления
Общество
В Красноярском крае двое детей умерли от отравления неизвестным веществом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
В Тернополе и Конотопе прозвучали взрывыПолитика, 22:49
СК назвал предварительную причину смерти троих детей в Красноярском краеОбщество, 22:25
Девять россиян пострадали в ДТП с маршруткой в ТурцииОбщество, 22:10
Петербуржец убил возлюбленную и спрятал ее тело в бочке, залив кислотойОбщество, 22:06
Гладков рассказал, что уходит на две недели в отпускПолитика, 21:56
Bloomberg сообщил о росте тревоги США из-за связей России, КНР и ИранаПолитика, 21:38
«Барселона» одержала третью разгромную победу подряд в чемпионате ИспанииСпорт, 21:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При атаке на кортеж с послом России в Пакистане погиб полицейскийПолитика, 21:22
Как выросла доля еды в продажах через интернет. ИнфографикаТехнологии и медиа, 21:00
Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»Спорт, 20:57
В Турции 15 иностранных туристов пострадали в ДТП с автобусомОбщество, 20:50
Сотый гол Холанда помог «Манчестер Сити» сыграть вничью с «Арсеналом»Спорт, 20:40
МВД сообщило о задержании юноши, разгромившего могилу МасляковаОбщество, 20:30
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дроновПолитика, 20:19