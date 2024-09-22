СК назвал предварительную причину смерти троих детей в Красноярском крае

Причиной смерти троих детей в Красноярском крае, предварительно, стало отравление токсическим веществом, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по региону.

«Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования», — говорится в сообщении.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Основная из них заключается в том, что дети отравились неизвестным веществом вместе с пищей.

На данный момент родители и еще один ребенок 13-ти лет находятся в реанимации, состояние их здоровья оценивают как стабильно тяжелое.

Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопинской амбулатории и родственников семьи. Кроме того, они изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине.

Семья обратилась в больницу с признаками отравления утром 21 сентября. Накануне они поужинали курицей и пельменями из сельского магазина.

Позднее у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика — резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка.

Позднее в пресс-службе СК сообщили РБК, что женщина беременна — на девятом месяце беременности. Ориентировочно через две недели у нее уже был срок родов.