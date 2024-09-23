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Посол заявил, что Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКС

Посол: Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКС в Казани

Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКС в Казани, заявил «РИА Новости» посол страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Если мы такое приглашение получим, мы его изучим и будет принято решение», — отметил дипломат.

Виейра добавил, что Буэнос-Айрес не видит для себя «добавленной стоимости» в членстве БРИКС, так как имеет «свои собственные каналы общения» с Китаем, Бразилией, Индией и ЮАР. По словам посла, в настоящий момент страна отдает приоритет присоединению к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения состоится в Казани 22–24 октября.

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БРИКС сформировался в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС.

Летом 2023 года на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС пригласили вступить Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Аргентину. Все, кроме двух последних, официально присоединились к организации с начала 2024 года.

Аргентинский президент Хавьер Милей объяснил отказ от присоединения к организации тем, что его страна считает участие в объединении нецелесообразным. Глава МИД страны Диана Мондино назвала решение отчасти идеологическим: по ее словам, Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями» — США, Израилем, странами Евросоюза и Канадой. В Кремле выражали сожаление в связи с решением Буэнос-Айреса.

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