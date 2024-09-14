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Политика ,  
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Президент Боливии проведет встречу с Путиным на саммите БРИКС

Луис Арсе и&nbsp;Владимир Путин
Луис Арсе и Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Президент Боливии Луис Арсе планирует провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в Казани, заявила журналистам посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте.

«Конечно, обязательно. Мы сейчас организовываем это и с другими главами, которые приедут сюда [в Казань]. Конечно, мы организуем встречу с президентом Путиным», — приводит ее слова «РИА Новости».

БРИКС был образован в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС. (ЮАР на английском языке — South African Republic).

С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять.

Президента Боливии пригласили на саммит БРИКС в Казани
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Луис Арсе

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В начале августа Россия пригласила Арсе на саммит.

Боливия подала заявку на присоединение к БРИКС летом 2023 года.

Глава МИД России Сергей Лавров в июне 2024 года заявил, что объединение решило взять паузу с новыми членами, и анонсировал новую систему категорий стран-партнеров — «ступеней». В июле в очереди на вступление в объединение стояло 24 страны.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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