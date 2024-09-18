В Торопце объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов и пожара

В городе Торопец объявили частичную эвакуацию жителей с территорий, где ПВО отражает атаку дронов. Из-за падения обломков дрона нам месте возник пожар, его локализуют

В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация населения с территорий, где ПВО отражает атаку дронов и локализуется возникший пожар. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Для обеспечения безопасности жителей Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», — сказано в сообщении.

Ранее Руденя сообщил, что в Торопце после падения обломков дрона начался пожар, спасатели приступили к его тушению. Позднее администрация региона уточнила, что отражение атаки беспилотников в небе над городом продолжается. Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

Торопец — город на западе Тверской области. По состоянию на 2020 год в нем проживали 11,4 тыс. человек.

Ранее той же ночью несколько беспилотников сбили в других российских регионах. О трех сбитых дронах отчитался губернатор Брянской области Александр Богомаз. Примерно за час до этого он писал еще о десяти уничтоженных дронах. Еще один беспилотник сбили над Тульской областью, сообщили в пресс-центре Министерства по региональной безопасности.

Около 02:00 мск о подавлении средствами РЭБ и ПВО семи БПЛА сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, дроны сбили над городами Ельня и Рославль. Еще один беспилотник сбили над Орловской областью.