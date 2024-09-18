 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Торопце объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов и пожара

Сюжет
Военная операция на Украине
В городе Торопец объявили частичную эвакуацию жителей с территорий, где ПВО отражает атаку дронов. Из-за падения обломков дрона нам месте возник пожар, его локализуют

В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация населения с территорий, где ПВО отражает атаку дронов и локализуется возникший пожар. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Для обеспечения безопасности жителей Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар», — сказано в сообщении.

Ранее Руденя сообщил, что в Торопце после падения обломков дрона начался пожар, спасатели приступили к его тушению. Позднее администрация региона уточнила, что отражение атаки беспилотников в небе над городом продолжается. Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

В Тверской области начался пожар после падения обломков дрона
Политика

Торопец — город на западе Тверской области. По состоянию на 2020 год в нем проживали 11,4 тыс. человек.

Ранее той же ночью несколько беспилотников сбили в других российских регионах. О трех сбитых дронах отчитался губернатор Брянской области Александр Богомаз. Примерно за час до этого он писал еще о десяти уничтоженных дронах. Еще один беспилотник сбили над Тульской областью, сообщили в пресс-центре Министерства по региональной безопасности.

Около 02:00 мск о подавлении средствами РЭБ и ПВО семи БПЛА сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, дроны сбили над городами Ельня и Рославль. Еще один беспилотник сбили над Орловской областью.

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Тверская область пожары
Материалы по теме
В Тверской области начался пожар после падения обломков дрона
Политика
Над четырьмя российскими регионами сбили украинские дроны
Политика
Над Брянской областью сбили 10 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
Лукашенко предупредил о третьей мировой войне при нападении на БелоруссиюПолитика, 05:34
Зыгарь повторно обжаловал статус иноагентаПолитика, 05:23
Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского на УкраинуПолитика, 05:15
«Известия» узнали об идее Минпросвещения насчет детей мигрантов в классахОбщество, 05:08
Главным врагом хорошей улыбки россияне назвали цены у стоматологовОбщество, 05:00
В Торопце объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов и пожараПолитика, 04:23
В Японии заявили о запуске КНДР двух баллистических ракетПолитика, 04:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На россиянина завели дело о госизмене за перевод криптовалюты ВСУПолитика, 04:14
Глава украинской компании заявил о нехватке кадров из-за мобилизацииПолитика, 03:52
В Тверской области начался пожар после падения обломков дронаПолитика, 03:44
Боксер Усик прокомментировал задержание в аэропорту КраковаСпорт, 03:39
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 03:28
Time узнал, что подозреваемый в покушении на Трампа жил в казармах ВСУПолитика, 02:49
США решили продвигать мирный план Зеленского на Генассамблее ООНПолитика, 02:30