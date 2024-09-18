Губернатор разрешил эвакуированным жителям Торопца вернуться в город
Здания, которые получили повреждения в результате падения обломков беспилотников в городе Торопец Тверской области, отремонтированы, эвакуированные жители уже могут вернуться домой, сообщил губернатор региона Игорь Руденя по итогам совещания оперативного штаба.
«Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает — электричество, газ, водоотведение», — сказал губернатор.
Он также пообещал, что власти региона помогут в ремонте поврежденных социальных учреждений, а также предпринимателям, частному сектору, «всем, кому это потребуется».
«Самое главное: у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет», — подчеркнул Руденя.
В городе расположены три пункта бригад скорой помощи, туда пока что обратились «несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний», уточнил губернатор.
В то же время в региональном управлении МЧС добавили, что «в городе пожаров не зафиксировано», а к ликвидации последствий привлекли 150 пожарных и спасателей и 40 единиц техники. В то же время ранее Руденя сообщил, что после падения обломков аппарата начался пожар. Полицейские, в свою очередь, следят за порядком в Торопце.
В ночь на 18 сентября Торопец — город на западе Тверской области, в котором проживают 11,4 тыс. человек по состоянию на 2020 год, — подвергся атаке украинских дронов. Утром в Торопце объявили частичную эвакуацию населения с территорий, где ПВО отражала атаку дронов.
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