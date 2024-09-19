Следствие заявило о связи убийства Татарского и покушения на Прилепина

Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин (Фото: ТАСС)

Следствие обнаружило связь между убийством военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина, сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.

В суде проходит заседание в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова.

Следствие установило финансовые связи между участниками двух преступлений, заявил представитель гособвинения. Пермяков получил деньги для организации убийства Прилепина от куратора, который оплачивал поездки на такси Дарьи Треповой.

Весной 2023 года в кафе Петербурга девушка подарила военкору Татарскому гипсовый бюст, который впоследствии взорвался. По информации следствия, доставку этой статуэтки также организовал куратор Пермякова.

В мае 2023 года в машине Прилепина сработало взрывное устройство. Погиб соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Находившийся за рулем Прилепин был ранен, его прооперировали. Пермякова задержали в тот же день, он дал признательные показания.

МИД России возложил ответственность за покушение на Украину и страны Запада. Киев не подтвердил и не опроверг свою причастность к произошедшему.

Обвиненную в теракте, в результате которого погиб Татарский, приговорили к 27 годам колонии строгого режима. В последнем слове в суде Трепова заявила, что не желала смерти военкору и не знала о бомбе в статуэтке: она полагала, что там находится прослушка. Обвинение отмечало, что версия девушки не находит подтверждения.