Осужденную на 27 лет за гибель Татарского Трепову начали этапировать в колонию

Осужденную на 27 лет Дарью Трепову отправили по этапу в колонию

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденную на 27 лет по делу о гибели военного блогера Владлена Татарского (Максим Фомин), начали этапировать в колонию, сообщил РБК ее адвокат Даниил Берман.

«Да, убыла. Куда именно, я не знаю», — сказал он.

Татарский погиб в апреле 2023 года. Трепова принесла статуэтку, начиненную взрывчаткой, в петербургское кафе «Патриот-бар», где выступал блогер. В результате взрыва он погиб, еще 52 человека получили ранения.

В январе 2024 года Трепову осудили по статьям 205 (теракт), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и 327 Уголовного кодекса (подделка документов). Она признала вину только по одной статье, подтвердив использование поддельного водительского удостоверения.

Девушка заявила, что не испытывала ненависти к Татарскому и не желала ему смерти. Она настаивала, что не знала о спрятанной в статуэтке бомбе и полагала, что в бюст встроено подслушивающее устройство.

Прокуратура просила ужесточить приговор Треповой до 28 лет, однако военный суд оставил первое решение в силе. Приговор ей стал самым строгим из когда-либо вынесенных женщинам в России.

Вторым фигурантом дела был Дмитрий Касинцев. По версии следствия, он знал о причастности Треповой к теракту и сознательно укрывал ее в своей квартире. Мужчину приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за укрывательство особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 Уголовного кодекса). Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк весной в эфире телемарафона отказался подтвердить причастность спецслужбы к убийству Татарского. Однако он в деталях рассказал о взрывчатке в подаренном военкору бюсте. О причастности ведомства к убийству писал «Укринформ».