На руке обвиняемого в покушении на Прилепина нашли гексоген
Эксперты обнаружили следы гексогена на руке обвиняемого в покушении на публициста Захара Прилепина, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале 2-го Западного окружного военного суда, где рассматривается дело в отношении Александра Пермякова.
«Смыв с левой руки Пермякова показал, что на его руках в момент задержания были следы взрывчатого вещества — гексогена», — сообщила прокурор. По ее словам, на месте преступления нашли следы взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно.
По версии следствия, летом 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) привлекли Пермякова к теракту в отношении Прилепина за 145 тыс. руб. Мужчину обучили стрельбе, методам сборки бомб и ведению слежки. После этого СБУ снабдила его оружием, боеприпасами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. Следователи считают, что по этому документу он собирался выехать из России после убийства. В Россию ему удалось попасть с помощью украинского паспорта.
В машине Прилепина сработало взрывное устройство на трассе в Нижегородской области 6 мая 2023 года. Погиб соратник писателя, уроженец Луганска Александр Шубин. Находившийся за рулем Прилепин был ранен, его прооперировали.
В день покушения сотрудники МВД задержали подозреваемого по делу о теракте в отношении Прилепина. Им оказался Пермяков. Он дал признательные показания о подрыве автомобиля и заявил, что действовал по заданию спецслужб.
МИД России возложил ответственность за покушение на Украину и страны Запада. Киев не подтвердил и не опроверг свою причастность к произошедшему.
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