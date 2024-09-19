Илон Маск обвинил США в цензуре

Илон Маск (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В США цензура захватила все сферы жизни, заявил предприниматель Илон Маск в своей соцсети X.

«Цензура повсюду в Америке», — написал он.

Так Маск прокомментировал публикацию другого пользователя соцсети, который сказал, что, если на президентских выборах победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, «происходящее в Калифорнии может распространиться на все США».

Маск не в первый раз обвиняет власти США в цензуре. В феврале он заявил, что американцы не понимают «даже малой доли» того, какой властью обладает цензурный «государственно-промышленный комплекс». Маск отметил, что он сам и его компании подверглись «беспощадной атаке» в момент, когда он приобрел соцсеть X (бывшая Twitter).

На предстоящих выборах, которые пройдут в ноябре, Маск выступил с поддержкой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. После того как в последние месяцы на республиканца попытались совершить два покушения, предприниматель отметил, что «никто не пытается совершить покушение» на действующего президента-демократа Джо Байдена или Харрис.

Также Маск исключил возможность совершать полеты на Марс, если президентом станет Харрис. По его словам, в таком случае не будет существенной правительственной реформы, «законы и правила будут ухудшаться с каждым годом, пока каждая масштабная инициатива — от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах — не станет фактически незаконной».