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Выборы президента США ,  
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Маск исключил полеты американцев на Марс в случае победы Харрис

Сюжет
Выборы президента США
Американцы не достигнут Марса в случае победы Харрис на президентских выборах, считает Маск. Он назвал причиной ее нежелание «существенных правительственных реформ». Ранее основатель SpaceX анонсировал полет на Марс через два года
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

Американцы не достигнут Марса, если на президентских выборах победит Камала Харрис, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в X (ранее Twitter).

«Если не будет существенной правительственной реформы, законы и правила будут ухудшаться с каждым годом, пока каждая масштабная инициатива — от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах — не станет фактически незаконной», — считает он.

Маск указал, что республиканец Дональд Трамп поддерживает подобную реформу, а кандидатка от демократов — нет. «Мы никогда не достигнем Марса, если победит Камала», — заключил он.

8 сентября основатель SpaceX анонсировал первый непилотируемый полет корабля Starship на Марс через два года. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало требования к подготовке запуска, среди которых, в частности, значились 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Маск ответил, что подобная политика «мешает отправке человечества на Марс».

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Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии выдвинут Трамп, от Демократической — Харрис. Изначально предполагалось, что главным соперником республиканца станет действующий глава государства Джо Байден. Однако он отказался от выдвижения в пользу Харрис.

В ночь на 11 сентября прошли первые предвыборные дебаты кандидатов. Их организатором выступил телеканал ABC. Накануне мероприятия Трамп опережал Харрис на 1%, следовало из результатов опроса The New York Times/Siena College. Республиканец назвал сами дебаты «лучшими за все время». Экспресс-опрос CNN и SSRS показал, что большинство (63%) зарегистрированных избирателей США отдали победу кандидату от демократов. Маск признавал, что Харрис превзошла ожидания большинства американцев.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
выборы президента США США Илон Маск Камала Харрис Дональд Трамп Марс SpaceX
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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