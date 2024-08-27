Цукерберг признал случаи цензуры на Facebook из-за «давления» властей США
Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что компания подвергала цензуре контент на Facebook, связанный с COVID-19, из-за «давления» со стороны Белого дома. Об этом он сообщил в письме юридическому комитету палаты представителей США, который опубликовал его на своей странице в Facebook.
«В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации [президента США Джо] Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру», — утверждает Цукерберг.
Он подчеркнул, что решение об удалении контента при этом оставалось за Meta. «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу. Я также считаю, что мы сделали некоторые выборы, которые <...> не сделали бы сейчас. <...> Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — написал глава Meta, пообещав в дальнейшем давать отпор подобным попыткам.
До этого владелец X Илон Маск, комментируя задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявил, что Цукерберг, в отличие от Дурова, сотрудничал с властями, поэтому ему не грозит задержание.
Материал дополняется.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят