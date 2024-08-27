Цукерберг признал случаи цензуры на Facebook из-за «давления» властей США

Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что компания подвергала цензуре контент на Facebook, связанный с COVID-19, из-за «давления» со стороны Белого дома. Об этом он сообщил в письме юридическому комитету палаты представителей США, который опубликовал его на своей странице в Facebook.

«В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации [президента США Джо] Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру», — утверждает Цукерберг.

Он подчеркнул, что решение об удалении контента при этом оставалось за Meta. «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу. Я также считаю, что мы сделали некоторые выборы, которые <...> не сделали бы сейчас. <...> Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — написал глава Meta, пообещав в дальнейшем давать отпор подобным попыткам.

До этого владелец X Илон Маск, комментируя задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявил, что Цукерберг, в отличие от Дурова, сотрудничал с властями, поэтому ему не грозит задержание.

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