Илон Маск обвинил власти США в цензуре
Американская общественность до сих пор не понимает «даже малой доли» того, какой властью обладает цензурный «государственно-промышленный комплекс», заявил предприниматель, обладатель соцсети X Илон Маск на своей странице.
«Как и предполагалось, я и мои компании подверглись беспощадной атаке в момент, когда была снята цензура с этой платформы», — отметил Маск. В конце публикации он спросил: «Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?».
Маск задумался о перерегистрации своих компаний после того, как суд в штате Делавэр постановил отменить выплату Маску в размере более чем $55 млрд в качестве компенсационного пакета от его основного актива — автомобильной компании Tesla. В результате акции компании упали, а Маск может лишиться первого места в списке богатейших людей мира.
После этого бизнесмен провел на своей странице в X голосование о том, стоит ли перенести штаб-квартиру своей компании Tesla в Техас. В опросе приняли участие более 1 млн пользователей, из которых 87,1% выступили за перенос бизнеса.
15 февраля Маск заявил, что у другой его компании, SpaceX, сменился штат регистрации с Делавэра на Техас. Он посоветовал другим бизнесменам, у кого организации зарегистрированы в Делавэре, «как можно скорее» перенести штаб в другой регион
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