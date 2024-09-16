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Выборы президента США ,  
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Маск удивился отсутствию покушений на демократов

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Выборы президента США

Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом об отсутствии покушений на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Он прокомментировал пост одного из пользователей, который задал аудитории вопрос: «Почему пытаются убить Трампа?».

«И никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу», — написал Маск.

Предприниматель отметил, что даже при отсутствии попыток убийства Байден уже превратился в «ходячий труп».

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Политика

На кандидата в президенты США Дональда Трампа за последние месяцы совершили два покушения.

В июля на предвыборном митинге в Батлере произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха. Стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс, его убил снайпер.

15 сентября рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп, два человека начали перестрелку. ФБР расценило произошедшее как попытку покушения на политика. Политик заявил, что с ним все в порядке. Байден заявил, что поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности бывшего президента страны.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года

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