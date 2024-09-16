Маск удивился отсутствию покушений на демократов

Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом об отсутствии покушений на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Он прокомментировал пост одного из пользователей, который задал аудитории вопрос: «Почему пытаются убить Трампа?».

«И никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу», — написал Маск.

Предприниматель отметил, что даже при отсутствии попыток убийства Байден уже превратился в «ходячий труп».

На кандидата в президенты США Дональда Трампа за последние месяцы совершили два покушения.

В июля на предвыборном митинге в Батлере произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха. Стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс, его убил снайпер.

15 сентября рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп, два человека начали перестрелку. ФБР расценило произошедшее как попытку покушения на политика. Политик заявил, что с ним все в порядке. Байден заявил, что поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности бывшего президента страны.