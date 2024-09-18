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В суде объяснили внесение Моргенштерна в реестр иноагентов

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Алишер Моргенштерн (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Причиной включения исполнителя и блогера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом) в реестр иностранных агентов стала его политическая деятельность в интересах иностранного источника, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«В основанном Моргенштерном А.Т. телеграм-канале освещаются события, в том числе политического характера, сопровождаемые комментариями, содержащими, как правило, негативную оценку принимаемых органами государственной власти Российской Федерации решений», — следует из решения суда по иску о снятии с блогера статуса иноагента.

Против Моргенштерна завели уголовное дело
Политика
Алишер Моргенштерн (внесен в реестр иноагентов)

Моргенштерн подал иск на решение Минюста. Блогер указал, что не был уведомлен о принятом решении, а сам он ведет деятельность в сфере культуры и искусства, не связанную с политикой.

Исполнителя внесли в реестр иноагентов в мае 2022 года. Минюст объяснил решение политической деятельностью артиста, которую тот вел на средства от компании Yoola Labs Ltd, партнерской сети YouTube, продвигающей блогеров.

В сентябре 2024 года против Моргенштерна завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента. Максимальное наказание, которое может грозить исполнителю, — до двух лет лишения свободы. Ранее его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки на публикациях в интернете.

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Моргенштерн иноагент суд реестр иностранных агентов
Алишер Моргенштерн фото

Алишер Моргенштерн

певец, музыкант, шоумен
17 февраля 1998 года
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