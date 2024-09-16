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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский предложил лишить россиян комфортной жизни «для переговоров»

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне повлияют на позицию президента Владимира Путина по переговорам, если «лишатся комфортной жизни». Об этом он сказал в интервью CNN.

«Если россияне окажутся в опасности, если они лишатся комфортной жизни, если они будут жить без электроэнергии, как украинцы, они поймут цену войны», — считает Зеленский. «Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он [Путин] сядет за стол переговоров», — убежден он.

В августе украинский лидер заявлял, что переговоры с Путиным на данный момент бессмысленны, поскольку тот «вроде готов дипломатически, но [при этом нужно] отдать ему 30% нашей земли». Киев исключает такой вариант.

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Политика
Владимир Зеленский

Президент России неоднократно говорил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. «Мы никогда не отказывались от этого [переговоров с Киевом], но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — говорил, в частности, он. По его словам, они не вступили в силу, поскольку Украине дали указание не допустить этого. Как рассказывал глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей в том числе по совету на тот момент британского премьера Бориса Джонсона.

Летом Путин предлагал «одномоментно, немедленно» прекратить огонь на условиях Москвы: вывод ВСУ из Донбасса, отказ Киева от утраченных территорий и вступления в НАТО.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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