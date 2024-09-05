Путин назвал, что может стать основой для переговоров с Украиной
Основой для переговоров с Украиной могут стать документы, согласованные и фактически парафированные обеими сторонами в Стамбуле, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.
«Мы никогда не отказывались от этого [переговоров с Киевом], но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что «весь фокус» в том, что Москве и Киеву удалось договориться на встречах в Турции в 2022 году. Об этом свидетельствует подпись главы украинской делегации, который парафировал этот документ. «Значит, украинскую сторону в целом достигнутые договоренности устроили. Не вступил [договор] в силу только потому, что им (киевским властям. — РБК) дали команду не делать этого», — подытожил Путин.
В ноябре 2023 года украинский политик Давид Арахамия, возглавлявший делегацию страны на тех переговорах, рассказал, что на решение Киева отказаться от продолжения переговоров повлиял в том числе совет экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.
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