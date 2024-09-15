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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил, что не будет спасать сдавшихся в плен чеченцев

Сюжет
Военная операция на Украине

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил в своем телеграм-канале, что не намерен спасать из плена чеченских бойцов, которые сдались добровольно.

Со слов Алаудинова, ему прислали видео, на которых представители украинских спецслужб дают пленным возможность позвонить в Чечню и поговорить с родными. «И там идет напрямую установка, мол, скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять», — сказал командир спецназа.

Алаудинов заявил, что «пришел в ярость», увидев эти ролики. «Чеченцы испокон веков считали самым большим позором сдачу в плен», — заявил он, добавив, что его можно только «смыть кровью». «Те из вас, которые сдались добровольно в плен. Насколько велико должно быть ваше заблуждение когда вы считаете что я стал бы ходатайствовать, чтобы вас вытащить?» — спросил он, заявил, что не уважает таких бойцов и призвал их «закончить свой путь мужчинами».

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Фото:Минобороны России

Командир «Ахмата» пояснил, что не имеет в виду тех, кто попал в плен, находясь в состоянии, «когда не могут с собой совладать», то есть будучи тяжело ранеными или контуженными. «Этих людей мы вытаскиваем <...> любыми путями», — сказал он, отметив, что такую задачу ставил глава Чечни Рамзан Кадыров.

12 августа, вскоре после начала боев в Курской области, Алаудинов заявил, что Украина «делает очень много вбросов» о сдавшихся в плен ахматовцах и назвал эти сообщения ложными. Позднее он сообщил, что в плен к украинским военным в неравном бою попали пять бойцов отряда «Ахмат Чечня», а из самого «Ахмата» никто в плен не сдавался.

С начала атаки ВСУ на Курскую область Россия и Украина провели несколько обменов пленными. Так, 24 августа российская сторона получила 115 срочников, проходивших службу в регионе (на Украину вернулись столько же военных), а 14 сентября — 103 человека.

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Теги
Персоны
Апти Алаудинов обмен пленными Чечня Ахмат ВСУ Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года

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