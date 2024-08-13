Алаудинов заявил о пленении пяти бойцов отряда «Ахмат Чечня»

Командир «Ахмата» заявил, что в плен попали бойцы из другого отряда. Для бойцов его спецназа плен является позором, добавил Алаудинов

Апты Алаудинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что в плен к украинским военным попали пять бойцов отряда «Ахмат Чечня». По его словам, это произошло в «неравном бою», когда украинские войска заходили в зону боев в Курской области.

При этом Алаудинов заявил, что говорил правду, когда сообщал, что ни один боец самого спецназа «Ахмат» в плен не сдался. По его словам, три стрелка и два связиста к спецназу не относятся.

«Мы этих бойцов (пленных) видели, мы их признаем. Но у вас нет ни одного бойца спецназа «Ахмат». Вы говорите, что кадыровцы сдаются в плен. Чеченец, который попал в плен, уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего позорней, чем попасть в плен. Ни один мой боец в плен не попал. А если попал, то назовите его позывной», — заявил Алаудинов.

Накануне Алаудинов выступал с опровержением украинских сообщений о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат», назвав их вбросами. Он подчеркнул, что его подчиненные «успешно уничтожают технику ВСУ», а его подразделение стало для ВСУ «костью в горле».

В Курской области бои продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По словам главы региона Алексея Смирнова, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остаются около 2 тыс. человек. Он 12 августа доложил президенту Владимиру Путину, что «глубина проникновения» украинских сил в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он, в том числе из-за активности диверсантов.