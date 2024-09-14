Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными, сообщило Минобороны России.
«Возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ», — сказано в сообщении.
Все российские служащие находятся в Белоруссии, им оказывали медицинскую и психологическую помощь и дали возможность связаться с родственниками.
Накануне о еще одном обмене сообщил украинский президент Владимир Зеленский, по его словам, Киеву передали 49 человек. Среди них — участники боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года и военный медик Виктор Ивчук.
Бои в Курской области продолжаются более месяца, с 6 августа. Стороны 24 августа совершили обмен военнопленными, Россия, среди прочего, получила срочников, которые служили в Курской области и попали в плен.
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