Россия и Украина обменялись военнопленными

Украинская сторона вернула 103 российских солдат, плененных в Курской области, столько же служащих ВСУ передали Киеву

Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными, сообщило Минобороны России.

«Возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ», — сказано в сообщении.

Все российские служащие находятся в Белоруссии, им оказывали медицинскую и психологическую помощь и дали возможность связаться с родственниками.

Накануне о еще одном обмене сообщил украинский президент Владимир Зеленский, по его словам, Киеву передали 49 человек. Среди них — участники боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года и военный медик Виктор Ивчук.

Бои в Курской области продолжаются более месяца, с 6 августа. Стороны 24 августа совершили обмен военнопленными, Россия, среди прочего, получила срочников, которые служили в Курской области и попали в плен.