Командир «Ахмата» назвал вбросами сообщения о «сдавшихся в плен» чеченцах

«Вбросы» о сдающихся в плен бойцах спецназа «Ахмат» делает Украина, его подразделения успешно продолжают уничтожать украинскую технику, сообщил Алаудинов

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Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов — командир спецназа «Ахмат» — опроверг сообщения о сдавшихся в плен бойцах из Чечни, назвав их вбросами противника.

Он подчеркнул, что бойцы «Ахмата» успешно уничтожают технику ВСУ, он очень доволен работой своего подразделения, которое стало для ВСУ «костью в горле».

«В этом контексте противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа «Ахмат»... Короче говоря, много всего. Но самое интересное, что ни один наш боец в плен не сдавался», — заявил Алаудинов в видеообращении в своем телеграм-канале.

В Курской области бои продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По словам главы региона Алексея Смирнова, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остаются около 2 тыс. человек. Он докладывал президенту Владимиру Путину, что «глубина проникновения» украинских сил в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он, в том числе из-за активности диверсантов.

Чеченский спецназ «Ахмат» действует в зоне военной операции. После начала атаки на Курскую область его отряды отправили в регион. О прибытии туда первого из них Алаудинов сообщил вечером 7 августа.

12 августа он отчитался о больших потерях, понесенных украинскими силами в Курской области в течение суток. По данным Минобороны, к середине дня 12 августа на курском направлении ВСУ потеряли до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин и десятки единиц другой техники.