МИД Латвии признал оскорбившего Галкина блогера нежелательным лицом

Максим Винклер (Фото: winklershow / Telegram)

МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера и запретил ему въезд в страну, сообщила глава латвийского МИДа Байба Браже в социальной сети X.

Такая мера была принята после того, как Винклер оскорбил шоумена и телеведущего Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) на концерте в Юрмале, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.

11 августа во время выступления Галкин спустился со сцены, чтобы задать зрителям вопросы. Когда он подошел к Винклеру, тот обматерил артиста, после чего попытался подарить букет, который шоумен не принял, как сообщил телеграм-канал SHOT.

В беседе с изданием «Абзац» блогер рассказал о причинах своего поведения. Якобы он хотел донести до артиста мысль о том, что «нельзя продвигать русофобию», и в России Галкин «и через 20 лет будет чужим».

Тот же блогер в июле чуть не подрался с актером Артуром Смольяниновым (признан в России иноагентом) в Берлине.

52-летний мужчина ведет телеграм-канал на 1,6 тыс. подписчиков, где рассказывает о семейных ценностях.

После начала военной операции России на Украине несколько российских артистов покинули страну и переехали, в частности, семья Аллы Пугачевой и Галкина.

Шоумен неоднократно выступал против военной операции России на Украине, он также направлял деньги с концертов на помощь украинским беженцам. В Кремле заявили, что шоумен запятнал свою репутацию и им теперь «не по пути».

Минюст включил шоумена в список иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, телеведущий получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

В мае 2023 года Галкин потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иноагента. Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста. Позже апелляция утвердила решение. В конце июля артист второй раз обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов.