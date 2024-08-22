 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Латвии признал оскорбившего Галкина блогера нежелательным лицом

Сюжет
Военная операция на Украине
Максим&nbsp;Винклер
Максим Винклер (Фото: winklershow / Telegram)

МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера и запретил ему въезд в страну, сообщила глава латвийского МИДа Байба Браже в социальной сети X.

Такая мера была принята после того, как Винклер оскорбил шоумена и телеведущего Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) на концерте в Юрмале, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье.

11 августа во время выступления Галкин спустился со сцены, чтобы задать зрителям вопросы. Когда он подошел к Винклеру, тот обматерил артиста, после чего попытался подарить букет, который шоумен не принял, как сообщил телеграм-канал SHOT.

В беседе с изданием «Абзац» блогер рассказал о причинах своего поведения. Якобы он хотел донести до артиста мысль о том, что «нельзя продвигать русофобию», и в России Галкин «и через 20 лет будет чужим».

Тот же блогер в июле чуть не подрался с актером Артуром Смольяниновым (признан в России иноагентом) в Берлине.

52-летний мужчина ведет телеграм-канал на 1,6 тыс. подписчиков, где рассказывает о семейных ценностях.

Галкин ответил на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
Общество
Максим Галкин

После начала военной операции России на Украине несколько российских артистов покинули страну и переехали, в частности, семья Аллы Пугачевой и Галкина.

Шоумен неоднократно выступал против военной операции России на Украине, он также направлял деньги с концертов на помощь украинским беженцам. В Кремле заявили, что шоумен запятнал свою репутацию и им теперь «не по пути».

Минюст включил шоумена в список иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, телеведущий получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

В мае 2023 года Галкин потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иноагента. Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста. Позже апелляция утвердила решение. В конце июля артист второй раз обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов.

Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

Что россияне покупали в интернете чаще одежды и электроники. Инфографика

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Средняя цена билета в кино в России побила новый рекорд

В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье

Россиянам предложили вернуть возможность обсуждать генпланы застройки

Владимир Путин позвонил военкору, получившему ранение в Курской области

ФСБ завела дело в отношении журналистов, посетивших Курскую область

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Максим Галкин Латвия МИД иноагент блогеры
Максим Галкин фото

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года
Материалы по теме
Галкин ответил на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
Общество
Галкин второй раз обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов
Политика
Силовики пришли с обысками к брату Галкина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 21 авг, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 21 авг, 17:19
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курянПолитика, 14:42
Россия и Китай договорились обеспечить бесперебойные расчеты в торговлеПолитика, 14:41
В РПЦ обвинили Константинопольского патриарха в преследовании УПЦПолитика, 14:38
Часть школьников Курской области переведут на дистанционное обучениеПолитика, 14:37
Украинскую чемпионку марафонов отстранили за эритропоэтинСпорт, 14:35
Украинские власти призвали жителей эвакуироваться из МирноградаПолитика, 14:28
Ракова поздравила сотрудников столичных центров госуслуг с 13-летием МФЦГород, 14:28
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Тела пяти пассажиров затонувшей у берегов Италии суперъяхты опозналиОбщество, 14:27
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской областиПолитика, 14:23
Кто играл в России за самопровозглашенную сборную КолумбииСпорт, 14:18
Совещание по ситуации в Курской области с участием Путина. ТрансляцияПолитика, 14:15
Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ в пяти селах Курской областиПолитика, 14:13
Посольства США и Китая предупредили о рисках на УкраинеПолитика, 14:07
Гладков сообщил о сбитых над Белгородом воздушных целях и дронахПолитика, 14:04