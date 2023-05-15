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Максим Галкин подал иск к Минюсту из-за статуса иностранного агента

Максим Галкин подал иск к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента
Телеведущий Максим Галкин потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иноагента в России. Минюст объяснил включение в реестр тем, что артист получал финансирование от Киева
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом в России) обратился в Замоскворецкий районный суд с требованием признать незаконным решение Минюста присвоить ему статус иностранного агента, следует из карточки на сайте судов Москвы.

Иск был зарегистрирован 11 мая, дело относится к категории «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России и обратился за комментарием к Галкину.

Минюст России внес артиста в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября прошлого года, объяснив это тем, что Галкин получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности».

Комментируя решение ведомства, телеведущий заявил: «Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу». Он также назвал надуманным повод для внесения в реестр. Жена Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева, после этого призвала Минюст «зачислить в ряды иноагентов» и ее, поскольку она «солидарна со своим мужем». Однако в реестр так и не попала.

После начала спецоперации на Украине Галкин вместе с Пугачевой уехал из России в Израиль. Телеведущий осуждал военную операцию и давал в Израиле концерты, полученные средства направлялись на помощь украинским беженцам.

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Ранее, 12 мая, певица Земфира (признана иноагентом в России) также направила судебный иск к Минюсту, потребовав признать незаконным присвоение ей статуса иноагента. Заявление было подано 10 мая.

Минюст принял соответствующее решение в отношении артистки в середине минувшего февраля, объяснив это тем, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в «недружественных странах» «с призывами против специальной военной операции».

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Виктория Громова Виктория Громова
При участии
Анастасия Серова
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