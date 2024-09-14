Антонов предупредил США о последствиях ядерной войны

Соединенным Штатам не удастся «отсидеться за океаном» в случае ядерного конфликта в Европе, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными госудaрствами, тем более между США и Россией, не может быть. И побeдителей не будет. Но здесь (в США — РБК) какaя-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распрострaнится на территорию Соединенных Штатов Америки. Я пытаюсь постоянно дoнести до них один тезис — американцам не удастся oтсидеться за водами океана, эта война затрoнет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикoй», — сказал дипломат.

О риске начала новой мировой войны неоднократно говорили и западные, и российские политики. Президент России Владимир Путин в начале июля призвал без причины не упоминать ядерное оружие и отметил, что Москва не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. В то же время он не исключил возможности изменения российской ядерной доктрины.

В том же месяце Путин заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен». До этого он говорил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.