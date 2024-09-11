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Фигурантов дела о гибели туристов в коллекторе обвинили в сокрытии следов

СК обвинил фигурантов дела о гибели туристов в коллекторе в попытке скрыть следы
Александр Ким
Александр Ким (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции фигурантам дела о гибели людей в московском коллекторе Александру Киму и Никите Дубасу, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Действия, на необходимость которых указывает следствие, уже совершены, так как следователь уже ознакомил обвиняемых и их защитников с заключениями экспертиз, предъявил обвинение в окончательной редакции», — говорится в документах.

Фигуранты дела собирались скрыть следы преступления, уточнили следователи. «Имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — добавили сотрудники СК. В связи с этим основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились.

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Александр Ким

Речь идет об экскурсии, которую диггеры проводили для туристов 20 августа 2023 года. Несмотря на прогноз погоды и предупреждения МЧС о сильном ливне, экскурсионная группа спустилась в подземелье. Из-за начавшегося дождя выбраться оттуда люди не смогли. Следственный комитет сообщил об обнаружении тел всех восьми участников экскурсии, среди погибших были несовершеннолетние.

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Организовал экскурсию в коллекторе гендиректор ООО «Спутник» Александр Ким, его задержали в Санкт-Петербурге через два дня после произошедшего, 22 августа. Никита Дубас также работал в «Спутнике». Третьим фигурантом дела является гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский, он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, его объявили в розыск. «Авангард» также был одним из организаторов экскурсии.

Киму и Дубасу вменили ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Дубас не признал вину. В компании «Спутник» в августе 2023 года РБК заявили, что Ким проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, так как фирма является информационным посредником, а не организатором мероприятия.

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Теги
экскурсии Москва Следственный комитет диггеры
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