Суд арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе Неглинки

Гендиректор компании «Спутник» Александр Ким проходит по делу о гибели диггеров в коллекторах Москвы. В компании заявляли, что были посредником, а не организатором экскурсии

Александр Ким (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал директора компании «Спутник» Александра Кима, сообщили РБК в пресс-службе суда. Мужчина проходит по делу о гибели восьми человек в ходе экскурсии по коллекторам Неглинки.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Киму меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказала на заседании судья. Кима арестовали до 21 октября.

Защита просила об избрании более мягкой меры пресечения, однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Директора компании «Спутник» обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Вместе с Кимом по делу проходит 31-летний Никита Дубас — еще один организатор экскурсии. Ему предъявлено такое же обвинение, что и Киму. Оба вину не признали. В компании «Спутник» РБК заявляли, что Ким проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, так как фирма является информационным посредником, а не организатором мероприятия. ООО «Спутник» предоставляет услуги по бронированию экскурсий.

Еще один фигурант дела — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, его объявили в розыск, сообщал Следственный комитет. ООО «Авангард» также было одним из организаторов экскурсии.

20 августа группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы. В тот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды, и люди не смогли выбраться наружу. По данным следствия, в состав экскурсионной группы входили семь человек, в том числе несовершеннолетние, а также один гид. Все они погибли.