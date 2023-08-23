branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 17:08
Росавиация назвала имена пассажиров разбившегося бизнес-джета Политика, 23:03
Минобороны сообщило об ударах по «Джебхат ан-Нусре» в Сирии Политика, 22:59
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 22:59
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Брянской областью Политика, 22:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:47
Разбился самолет с Пригожиным в списке пассажиров. Главное Общество, 22:40
Суд арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе Неглинки Общество, 22:35
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Фонтанка» назвала состав пассажиров упавшего в Тверской области самолета Политика, 22:14
Дочь Резцовой ответила на вопрос о предательстве из-за смены гражданства Спорт, 22:09
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
Байдена проинформировали о крушении джета Пригожина в Тверской области Политика, 21:57
Блогерский клуб вышел в третий раунд Кубка России Спорт, 21:44
СК проверит версии внешнего воздействия и неполадок в джете Пригожина Политика, 21:34
Путин приехал на празднование 80-летия победы в Курской битве Общество, 21:31
Общество ,  
0 

Суд арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе Неглинки

Суд арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе Неглинки
Гендиректор компании «Спутник» Александр Ким проходит по делу о гибели диггеров в коллекторах Москвы. В компании заявляли, что были посредником, а не организатором экскурсии
Александр Ким
Александр Ким (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал директора компании «Спутник» Александра Кима, сообщили РБК в пресс-службе суда. Мужчина проходит по делу о гибели восьми человек в ходе экскурсии по коллекторам Неглинки.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Киму меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказала на заседании судья. Кима арестовали до 21 октября.

Защита просила об избрании более мягкой меры пресечения, однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Директора компании «Спутник» обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Вместе с Кимом по делу проходит 31-летний Никита Дубас — еще один организатор экскурсии. Ему предъявлено такое же обвинение, что и Киму. Оба вину не признали. В компании «Спутник» РБК заявляли, что Ким проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, так как фирма является информационным посредником, а не организатором мероприятия. ООО «Спутник» предоставляет услуги по бронированию экскурсий.

Еще один фигурант дела — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, его объявили в розыск, сообщал Следственный комитет. ООО «Авангард» также было одним из организаторов экскурсии.

Читайте на РБК Pro
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
Почему саморазвитие становится вредной привычкой и как этого избежать
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году

Как выглядит коллектор реки Неглинки, где погибли диггеры. Фоторепортаж
Фотогалерея 

20 августа группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы. В тот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды, и люди не смогли выбраться наружу. По данным следствия, в состав экскурсионной группы входили семь человек, в том числе несовершеннолетние, а также один гид. Все они погибли.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
диггеры экскурсия Москва уголовное дело арест
Материалы по теме
Организатора экскурсии задержали в Петербурге после гибели диггеров
Общество
Прокуратура сообщила о втором задержанном по делу о гибели диггеров
Общество
«Спутник» объяснил свою роль в деле о гибели диггеров в Москве
Общество