Как выглядит коллектор реки Неглинки, где погибли диггеры. Фоторепортаж

В Москве продолжаются поиски диггеров, спустившихся вчера в коллектор реки Неглинки и смытых ливневыми потоками. Всего на экскурсию пришли восемь человек. Ключевой ошибкой организаторов стало то, что участники экскурсии должны были изучить прогноз погоды и при малейшей вероятности дождя отказаться от проведения мероприятия, говорили РБК опрошенные диггеры.

По их словам, обычно такой техники безопасности придерживаются все организаторы и участники. Несколько тел уже найдено. Как выглядит описанное Владимиром Гиляровским знаменитое подземелье — в фотогалерее РБК