Как выглядит коллектор реки Неглинки, где погибли диггеры. Фоторепортаж
В Москве продолжаются поиски диггеров, спустившихся вчера в коллектор реки Неглинки и смытых ливневыми потоками. Всего на экскурсию пришли восемь человек. Ключевой ошибкой организаторов стало то, что участники экскурсии должны были изучить прогноз погоды и при малейшей вероятности дождя отказаться от проведения мероприятия, говорили РБК опрошенные диггеры.
По их словам, обычно такой техники безопасности придерживаются все организаторы и участники. Несколько тел уже найдено. Как выглядит описанное Владимиром Гиляровским знаменитое подземелье — в фотогалерее РБК
Люди, организовавшие экскурсию, не учли несколько важных факторов. В первую очередь такие походы надо устраивать только в хорошую погоду, а не в дождь, пояснили РБК опрошенные диггеры
По факту гибели людей СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По этой статье грозит наказание до десяти лет лишения свободы
Поиски пропавших в коллекторе реки Неглинки продолжаются
Подземелье реки Неглинки во второй половине XIX века описал в своей книге «Москва и москвичи» писатель Владимир Гиляровский: «В древние времена здесь протекала речка Неглинка. Еще в екатерининские времена она была заключена в подземную трубу: набили свай в русло речки, перекрыли каменным сводом, положили деревянный пол, устроили стоки уличных вод через спускные колодцы и сделали подземную клоаку под улицами»
Гиляровский спускался в подземелье Неглинки и описывал свои впечатления: «С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо — приходилось нагибаться, и все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было, да и до того ли было»
Спустя десятки лет, в середине 1920-х, Гиляровский снова посещал коллектор Неглинки: «Только в 1926 году взялся за Неглинку Моссовет и, открыв ее от Малого театра, под который тогда подводился фундамент, до половины Свердловской площади, вновь очистил загрязненное русло и прекратил наводнения. <...> Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз. Знакомый подземный коридор, освещенный тусклившимися сквозь туман электрическими лампочками. По всему желобу был настлан деревянный помост, во время оттепели все-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончились, весь ил был убран, и подземная клоака была приведена в полный порядок»