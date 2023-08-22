СК: фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе Лазовский улетел в ОАЭ

Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе скрылся в ОАЭ

Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Один из фигурантов дела о гибели людей в коллекторе реки Неглинки в Москве — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский — улетел в ОАЭ, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

«Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении. Лазовский объявлен в розыск, добавили в СК.

Другой фигурант дела — гендиректор ООО «Спутник» Александр Ким, организовавший экскурсию в коллекторе, задержан в Петербурге. Его допросят в Москве. Следователи также задержали и организатора экскурсии Никиту Дубаса.

Диггеры проводили экскурсию 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения МЧС и городских служб о сильном ливне. В СК назвали экскурсию незаконной и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Группа спустилась в подземелье, однако из-за начавшегося ливня выбраться оттуда не смогла, все участники экскурсии погибли. Первые тела были обнаружены в ночь на 21 августа, на следующий день Следственный комитет сообщил об обнаружении тел всех восьми участников экскурсии и начале процедуры опознания. Среди погибших есть несовершеннолетние.

Опрошенные РБК диггеры пояснили, что организаторы должны были заранее изучить прогноз погоды и при малейшей вероятности дождя отказаться от проведения экскурсии. По их словам, при сильном ливне шансы выбраться из коллектора очень малы.