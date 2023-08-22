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«Спутник» объяснил свою роль в деле о гибели экскурсии диггеров в Москве

Компания «Спутник»: гендиректор Ким является свидетелем по делу о гибели диггеров
Александр Ким
Александр Ким (Фото: kim.alexandr / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сервис бронирования экскурсий «Спутник» является информационным посредником, а не организатором экскурсий. Его гендиректор Александр Ким — свидетель, а не задержанный по уголовному делу о гибели людей в коллекторе московской Неглинки, заявили РБК в компании.

Ранее ТАСС сообщал, что Кима задержали в Санкт-Петербурге. В телеграм-канале «112» добавили, что предпринимателя отправили на допрос в Москву.

«Мы официально заявляем, что данные [о задержании гендиректора компании] не соответствуют действительности. Александр Ким выступает свидетелем и активно сотрудничает со следствием», — говорится в заявлении компании.

Представители компании добавили, что при бронировании «Спутник» выступает «информационным посредником». Компания предоставляет информацию об экскурсиях и помогает связаться с организаторами, но о самом мероприятии участники договариваются самостоятельно.

В «Спутнике» пообещали принять дополнительные меры по проверке гидов и экскурсоводов.

Диггеры провели экскурсию два дня назад — 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения МЧС и городских служб о сильном ливне. На момент подготовки материала известно о восьми погибших, среди них есть несовершеннолетние.

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Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по ней грозит до десяти лет лишения свободы.

Следователи задержали Никиту Дубаса — одного из организаторов экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве. Еще один фигурант дела — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский — накануне покинул Россию и теперь объявлен в розыск, сообщил Следственный комитет.

Теги
диггеры свидетель подозреваемый официальное заявление
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