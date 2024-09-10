Ракетная опасность в Курской области продлилась три минуты
В Курской области ввели режим ракетной опасности, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
Смирнов призвал местных жителей пройти в укрытия. Такое предупреждение он опубликовал в 1:34 по московскому времени.
Спустя три минуты последовал отбой ракетной опасности во всей области.
Ночью 10 сентября в нескольких российских регионах объявили об опасности атаки беспилотников. Так, о массированной атаке беспилотников на Брянскую область сообщил губернатор Александр Богомаз. Там уничтожили 21 БПЛА. Об опасности атаки беспилотников предупредил Воронежский губернатор Александр Гусев. В соседней Липецкой области ввели режим воздушной опасности, а затем режим опасности атаки БПЛА — в самом Липецке.
Ситуация в приграничных регионах обострилась после того, как 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, где боевые действия идут до сих пор.
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