Ракетная опасность в Курской области продлилась три минуты

В Курской области ввели режим ракетной опасности, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Смирнов призвал местных жителей пройти в укрытия. Такое предупреждение он опубликовал в 1:34 по московскому времени.

Спустя три минуты последовал отбой ракетной опасности во всей области.

Ночью 10 сентября в нескольких российских регионах объявили об опасности атаки беспилотников. Так, о массированной атаке беспилотников на Брянскую область сообщил губернатор Александр Богомаз. Там уничтожили 21 БПЛА. Об опасности атаки беспилотников предупредил Воронежский губернатор Александр Гусев. В соседней Липецкой области ввели режим воздушной опасности, а затем режим опасности атаки БПЛА — в самом Липецке.

Ситуация в приграничных регионах обострилась после того, как 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, где боевые действия идут до сих пор.