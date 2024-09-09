Над Белгородской и Курской областями сбили дроны

Фото: Министерство обороны России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника — по одному над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны.

В регионах с вечера до 3:20 мск действовал режим опасности атаки дронов. Местные власти пока не рассказали о последствиях атаки.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Одна из самых крупных за последнее время произошла ночью 1 сентября. Тогда силы ПВО сбили 158 украинских дронов, больше всего — 43 — над Курской областью. Десятки дронов уничтожили над Брянской и Воронежской областями. Также атакам подверглись Москва и область, там беспилотники пытались атаковать НПЗ.