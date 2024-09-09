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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской и Курской областями сбили дроны

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника — по одному над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны.

В регионах с вечера до 3:20 мск действовал режим опасности атаки дронов. Местные власти пока не рассказали о последствиях атаки.

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Фото:Минобороны России

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Одна из самых крупных за последнее время произошла ночью 1 сентября. Тогда силы ПВО сбили 158 украинских дронов, больше всего — 43 — над Курской областью. Десятки дронов уничтожили над Брянской и Воронежской областями. Также атакам подверглись Москва и область, там беспилотники пытались атаковать НПЗ.

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Теги
беспилотники Минобороны Курская область Белгородская область
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