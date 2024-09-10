Богомаз заявил об уничтожении 21 дрона над Брянской областью
Силы ПВО сбили 21 беспилотник над Брянской областью, заявил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области», — написал он в телеграм-канале.
Около часа назад Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на регион.
Накануне вечером силы ПВО уничтожили три беспилотника, говорил губернатор. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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