Богомаз заявил об уничтожении 21 дрона над Брянской областью

Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор. Около часа назад он сообщил о массированной атаке беспилотников на регион

Силы ПВО сбили 21 беспилотник над Брянской областью, заявил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области», — написал он в телеграм-канале.

Около часа назад Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на регион.

Накануне вечером силы ПВО уничтожили три беспилотника, говорил губернатор. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.