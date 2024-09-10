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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз заявил об уничтожении 21 дрона над Брянской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор. Около часа назад он сообщил о массированной атаке беспилотников на регион

Силы ПВО сбили 21 беспилотник над Брянской областью, заявил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области», — написал он в телеграм-канале.

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Фото:Министерство обороны России

Около часа назад Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на регион.

Накануне вечером силы ПВО уничтожили три беспилотника, говорил губернатор. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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