Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на Брянскую область

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников, сообщил губернатор. Он попросил «соблюдать необходимые меры безопасности». Вечером Богомаз заявил, что силы ПВО сбили три дрона

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.

Богомаз попросил «соблюдать необходимые меры безопасности».

Вечером губернатор заявил, что силы ПВО сбили три дрона. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Утром 5 сентября над регионом были уничтожены три беспилотника, говорил Богомаз. Минобороны тогда отчитывалось об уничтожении двух дронов над Брянской областью, одного реактивного снаряда РСЗО «Ольха» и двух БПЛА — над Белгородской областью, трех дронов — над Курской областью. Кроме того, в северо-восточной части акватории Черного моря были поражены два безэкипажных катера, сообщало ведомство.