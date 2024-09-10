Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на Брянскую область
Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.
Богомаз попросил «соблюдать необходимые меры безопасности».
Вечером губернатор заявил, что силы ПВО сбили три дрона. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Утром 5 сентября над регионом были уничтожены три беспилотника, говорил Богомаз. Минобороны тогда отчитывалось об уничтожении двух дронов над Брянской областью, одного реактивного снаряда РСЗО «Ольха» и двух БПЛА — над Белгородской областью, трех дронов — над Курской областью. Кроме того, в северо-восточной части акватории Черного моря были поражены два безэкипажных катера, сообщало ведомство.
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