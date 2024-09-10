Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор.

После начала военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Воронежской области периодически объявляют опасность атаки беспилотников.

1 сентября ВСУ массово атаковали БПЛА территорию нескольких областей. Тогда над Воронежской областью сбили 28 дронов.

7 сентября над Острогожским районом региона сбили дрон ВСУ, в результате падения его обломков произошел пожар, который смогли полностью потушить только к вечеру 9 сентября.