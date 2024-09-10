Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор.
После начала военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Воронежской области периодически объявляют опасность атаки беспилотников.
1 сентября ВСУ массово атаковали БПЛА территорию нескольких областей. Тогда над Воронежской областью сбили 28 дронов.
7 сентября над Острогожским районом региона сбили дрон ВСУ, в результате падения его обломков произошел пожар, который смогли полностью потушить только к вечеру 9 сентября.
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