Губернатор предупредил об опасности атаки дронов в Липецке

На территории Липецка ввели режим опасности атаки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях. За 15 минут до этого губернатор предупредил, что в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.

Ночью 10 сентября опасность атаки БПЛА объявили также в соседней Воронежской области.

1 сентября Липецкая область подверглась атаке дронов наряду с другими российскими регионами, тогда над областью сбили четыре БПЛА. Всего над регионами страны тогда сбили 158 дронов.