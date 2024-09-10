Губернатор предупредил об опасности атаки дронов в Липецке
На территории Липецка ввели режим опасности атаки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях. За 15 минут до этого губернатор предупредил, что в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.
Ночью 10 сентября опасность атаки БПЛА объявили также в соседней Воронежской области.
1 сентября Липецкая область подверглась атаке дронов наряду с другими российскими регионами, тогда над областью сбили четыре БПЛА. Всего над регионами страны тогда сбили 158 дронов.
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