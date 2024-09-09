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Военная операция на Украине ,  
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Двое военных ВСУ задержаны за стрельбу и мародерство в Курской области

СК: двое военных ВСУ задержаны за стрельбу и мародерство в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Дмитраков&nbsp;(справа)&nbsp;и Виталий Панченко
Иван Дмитраков (справа) и Виталий Панченко (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Военное следствие привлекло к уголовной ответственности украинских военных Ивана Дмитракова и Виталия Панченко, плененных во время боев в Курской области. Об этом сообщило главное военно-следственное управление Следственного комитета России.

Оба пленных — солдаты 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ).

Они подозреваются:

  • в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «б», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса);
  • в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205);
  • в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317);
  • в применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318);
  • в незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322).

Панченко дополнительно вменяются похищение человека (ст. 126) и мародерство (ст. 356.1), добавили в управлении.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Солдат и ранее давал показания, как бил мирных жителей в Курской области.

По версии следствия, 7 августа, на второй день боев в Курской области, вооруженные Панченко и Дмитраков пересекли границу и «в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба» неоднократно стреляли как по российским военным, так и по мирным жителям.

Панченко вместе с другими сослуживцами также заставил трех местных жителей забраться в грузовик, который увез их на Украину, и забрал из магазина в атакованной курской Судже продукты питания, добавили в СК. Пленный сам рассказал следствию об этом.

Боевые действия с ВСУ в Курской области продолжаются с утра 6 августа.

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Теги
Следственный комитет уголовное дело пленные Курская область ВСУ
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