СК: двое военных ВСУ задержаны за стрельбу и мародерство в Курской области

Двое военных ВСУ задержаны за стрельбу и мародерство в Курской области

Иван Дмитраков (справа) и Виталий Панченко (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Военное следствие привлекло к уголовной ответственности украинских военных Ивана Дмитракова и Виталия Панченко, плененных во время боев в Курской области. Об этом сообщило главное военно-следственное управление Следственного комитета России.

Оба пленных — солдаты 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ).

Они подозреваются:

в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «б», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса);

в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205);

в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317);

в применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318);

в незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322).

Панченко дополнительно вменяются похищение человека (ст. 126) и мародерство (ст. 356.1), добавили в управлении.

Солдат и ранее давал показания, как бил мирных жителей в Курской области.

По версии следствия, 7 августа, на второй день боев в Курской области, вооруженные Панченко и Дмитраков пересекли границу и «в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба» неоднократно стреляли как по российским военным, так и по мирным жителям.

Панченко вместе с другими сослуживцами также заставил трех местных жителей забраться в грузовик, который увез их на Украину, и забрал из магазина в атакованной курской Судже продукты питания, добавили в СК. Пленный сам рассказал следствию об этом.

Боевые действия с ВСУ в Курской области продолжаются с утра 6 августа.