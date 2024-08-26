«Ахмат» показал видео с объяснениями бойца ВСУ избиения курских жителей

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Военнослужащие спецназа «Ахмат» взяли в плен солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) 36-летнего Виталия Панченко, который рассказал, что участвовал в перевозке мирных жителей Курской области на территорию Украины и в процессе с сослуживцами бил их. Видео показаний опубликовал RT.

Он рассказал, что участвовал в перемещении гражданских лиц с территории России «на блокпост недалеко от Сум».

На вопрос российского бойца, убивали ли гражданских, он ответил отрицательно. На вопрос об избиении мирных жителей сказал: «Да, гражданских били». Причиной этого он, в частности, назвал неуклюжие действия захваченного: «[Он] залазил медленно, что-то не получалось, и как-то на эмоциях ударили».

Панченко добавил, что ему стыдно за содеянное, «но уже что было, то было».

Пленный рассказал, что сам сдался в плен после первого в его жизни стрелкового боя в августе 2024 года, хотя его забрали на службу после получения повестки в апреле 2023 года. Он добавил, что в России его не обижали, отнеслись хорошо, положили гипс на руку, накормили и напоили.

Боевые действия с Вооруженными силами Украины в Курской области продолжаются с утра 6 августа. По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, на 22 августа из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.