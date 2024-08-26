 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Ахмат» показал видео с объяснениями бойца ВСУ избиения курских жителей

«Ахмат» взял в плен сознавшегося в избиении мирных жителей под Курском бойца ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Военнослужащие спецназа «Ахмат» взяли в плен солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) 36-летнего Виталия Панченко, который рассказал, что участвовал в перевозке мирных жителей Курской области на территорию Украины и в процессе с сослуживцами бил их. Видео показаний опубликовал RT.

Он рассказал, что участвовал в перемещении гражданских лиц с территории России «на блокпост недалеко от Сум».

На вопрос российского бойца, убивали ли гражданских, он ответил отрицательно. На вопрос об избиении мирных жителей сказал: «Да, гражданских били». Причиной этого он, в частности, назвал неуклюжие действия захваченного: «[Он] залазил медленно, что-то не получалось, и как-то на эмоциях ударили».

Панченко добавил, что ему стыдно за содеянное, «но уже что было, то было».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Пленный рассказал, что сам сдался в плен после первого в его жизни стрелкового боя в августе 2024 года, хотя его забрали на службу после получения повестки в апреле 2023 года. Он добавил, что в России его не обижали, отнеслись хорошо, положили гипс на руку, накормили и напоили.

Боевые действия с Вооруженными силами Украины в Курской области продолжаются с утра 6 августа. По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, на 22 августа из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Курская область ВСУ пленный мирные жители
Материалы по теме
Песков пообещал обязательный ответ на атаку ВСУ на Курскую область
Политика
Алаудинов сообщил о росте числа военнопленных в Курской области
Политика
Зеленский назвал действия ВСУ в Курской области частью крупной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 18:02
Посол Палестины рассказал, когда страна запросит членство в БРИКСПолитика, 19:47
Первая ракетка России стартовала с победы на US OpenСпорт, 19:46
В Росэксимбанке назначили нового председателя правленияФинансы, 19:39
В Дагестане дали ₽5 млн взявшим золото Олимпиады для других стран борцамСпорт, 19:36
Рекорд Гиннесса, лучший небоскреб: что построил «Донстрой» за 30 летРБК и Донстрой, 19:30
ПСБ предодобрил более 4 тыс. кредитов для МСП Дальнего ВостокаПресс-релиз, 19:29
«Ахмат» показал видео с объяснениями бойца ВСУ избиения курских жителейПолитика, 19:23
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Мосгорсуд встал на сторону экс-жены вратаря Сафонова в деле об алиментахСпорт, 19:13
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:03
ЦБ объяснил обособление бумаг с Запада необходимостью защитить инвесторовИнвестиции, 18:56
В ЖК «Дом 56» приступили к возведению фундаментаПресс-релиз, 18:52
В деле Дурова оказалось 12 обвинений⁠Политика, 18:43
Семьи погибших при захвате заложников в ИК-19 получат по ₽1 млнОбщество, 18:32
При пожаре на Омском НПЗ погиб один сотрудникОбщество, 18:27