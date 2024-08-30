 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Журналистке The Times закрыли въезд в Россию из-за репортажа из Суджи

Сюжет
Военная операция на Украине
Кэтрин Филп
Кэтрин Филп (Фото: Catherine Philp / X)

Москва закрыла въезд для журналистки британского издания The Times Кэтрин Филп после ее посещения города Суджи в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Лондоне.

Филп сделала репортаж из города, приехав в регион через Украину. В комментарии диппредставительства указано, что Суджа оккупирована украинской армией.

«Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Для Филп въезд в Россию в дальнейшем будет закрыт, отметили в посольстве.

Журналист The Times заезжала в Курскую область через Украину
Политика
Кэтрин Филп

Филп посетила Суджу и одну из деревень неподалеку от него. В населенном пункте она увидела, в частности, как солдаты ВСУ показывают местным жителям видео из украинских городов в зоне военной операции. Вместе с Филп был фотограф Йен Уиттакер, который делал снимки специально для The Times.

В конце августа ФСБ возбудила уголовное дело в отношении репортера CNN Ника Уолша, а также украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко. В ведомстве заявили, что иностранные репортеры незаконно пересекли российскую границу и вели видеосъемку в районе курского города Суджа.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Военная операция на Украине The Times Курская область
Материалы по теме
Журналист The Times заезжала в Курскую область через Украину
Политика
ФСБ возбудила дела против приехавших с Украины в Суджу журналистов
Политика
Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 17:28
Посол объяснил проблемы с поддержкой Киева на «грешной бразильской земле»Политика, 21:45
Пловец принес России первое золото на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 21:27
Путин сообщил о талантливых ребятах среди участников военной операцииПолитика, 21:26
Экс-футболист сборной России решил завершить карьеру в 35 летСпорт, 21:13
Врио главы Хабаровского края назвал Путину ключевую для себя задачуПолитика, 21:03
Гладков сообщил о прямом попадании по многоквартирному дому⁠Политика, 20:46
Один человек погиб при обстреле БелгородаПолитика, 20:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генштаб Украины назвал нового командующего авиациейПолитика, 20:39
Журналистке The Times закрыли въезд в Россию из-за репортажа из СуджиПолитика, 20:36
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:30
Роскомнадзор объяснил блокировку книжного магазина АкунинаПолитика, 20:26
Украинец снова отказался фотографироваться с россиянином на ПаралимпиадеСпорт, 20:23
В Белгороде прогремели взрывыПолитика, 20:21
Зеленский уволил командующего авиацией ВСУ после крушения F-16⁠Политика, 20:05