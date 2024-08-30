Журналистке The Times закрыли въезд в Россию из-за репортажа из Суджи

Кэтрин Филп (Фото: Catherine Philp / X)

Москва закрыла въезд для журналистки британского издания The Times Кэтрин Филп после ее посещения города Суджи в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Лондоне.

Филп сделала репортаж из города, приехав в регион через Украину. В комментарии диппредставительства указано, что Суджа оккупирована украинской армией.

«Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Для Филп въезд в Россию в дальнейшем будет закрыт, отметили в посольстве.

Филп посетила Суджу и одну из деревень неподалеку от него. В населенном пункте она увидела, в частности, как солдаты ВСУ показывают местным жителям видео из украинских городов в зоне военной операции. Вместе с Филп был фотограф Йен Уиттакер, который делал снимки специально для The Times.

В конце августа ФСБ возбудила уголовное дело в отношении репортера CNN Ника Уолша, а также украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко. В ведомстве заявили, что иностранные репортеры незаконно пересекли российскую границу и вели видеосъемку в районе курского города Суджа.