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Военная операция на Украине ,  
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Жительница Суджи рассказала об эвакуации в первый день нападения ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Жители&nbsp;приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители приграничных районов Курской области в пункте временного размещения (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В первый день нападения украинских военных на Курскую область половина жителей Суджи смогла эвакуироваться, им помогли российские военные. Об этом рассказала «РИА Новости» жительница города Тамила Шепиль.

По словам женщины, ночью 6 августа она услышала сильный взрыв, и вместе с дочерью и внуками спряталась в подвале их дома. В Судже пропал свет, потом связь и вода, а затем начался массированный обстрел, рассказала Шепиль.

«Сначала мы не понимали, что происходит. Суджа привыкла к взрывам и стрельбе, но то, что было в ту ночь, отличалось», — отметила она.

К 13:00 жители Суджи узнали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в соседнюю Гончаровку, после чего семья Тамилы Шепиль стала готовиться к эвакуации. «Они (российские военные. — РБК) дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать», — рассказала Тамила.

Она добавила, что ее семья добралась до Курска и сейчас живет в пункте временного размещения. При этом в Судже, по ее словам, остались около 1 тыс. человек.

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Политика
Фото:Ukrainan Armed Forces / Reuters

В Курской области с 6 августа идут бои между российской и украинской армией. Через неделю врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, эвакуации из приграничных территорий подлежат 180 тыс. человек, из них 121 тыс. человек уже выехали.

18 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что российские военные остановили прорыв ВСУ в направлении Суджи.

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Теги
Суджа Курская область ВСУ Украина эвакуация
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