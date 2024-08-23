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Военная операция на Украине ,  
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Посол заявил, что США по «щелчку пальцев» могут завершить атаку в Судже

Посол Антонов: США могут «щелчку пальцев» завершить атаку ВСУ в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Если бы США не одобряли действия Украины в Курской области, то завершить атаку ВСУ там можно было бы «по щелчку пальцев», считает посол России в Вашингтоне. Пентагон сообщал, что Киев не уведомил его о проведении операции
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Telegram / EmbUSA)

США были осведомлены о планах Украины напасть на Курскую область, Киев ничего не делает без ведома американской стороны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на Первом канале.

«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди, дети, женщины, старики, достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия. Поэтому мой вам ответ однозначный: американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — заявил он (цитата по ТАСС).

Дипломат выразил уверенность, что украинские силы, которые участвуют в атаке, окажутся «не оттеснены, а будут уничтожены». Он добавил, что пока все угрозы безопасности страны не будут ликвидированы, России нужно укреплять армию и флот.

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Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, прорыв ВСУ произошел в приграничном Суджанском районе, также военные столкновения коснулись еще трех приграничных муниципалитетов — Кореневского, Глушковского и Беловского. В общей сложности население эвакуируют из восьми районов региона (всего их 28) — их население более 150 тыс. человек.

В Пентагоне утверждали, что США не были осведомлены об операции украинских сил в России. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что Вашингтон «не принимал участия в планировании или подготовке этой операции».

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне».

Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что власти США лгут, когда говорят, что не были причастны к атаке ВСУ.

22 августа в Минобороны США сообщили, что продолжают выяснять у украинской стороны детали относительно нападения — в частности, о создании и расширении «буферной зоной», что президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей атаки, а также о планах Киева удерживать взятые под контроль территории.

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