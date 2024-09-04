Bloomberg узнал, чем планирует заняться Кулеба после отставки

Дмитрий Кулеба (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ставший шестым членом кабинета министров, подавшим прошение об отставке за последние несколько дней, намерен сфокусироваться на укреплении отношений Киева с НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По словам собеседника агентства, Кулебу на послу главы МИДа, вероятнее всего, заменит его первый заместитель Андрей Сибига. О том, что именно Сибига может возглавить украинскую дипломатию, ранее также писала «Украинская правда».

Как отмечает Bloomberg, будучи главой МИД Украины Кулеба «тесно сотрудничал с США». Теперь, по данным источника агентства, он намерен сосредоточиться на укреплении отношений Украины с НАТО. Собеседник агентства не уточнил, какую конкретно должность может занять подавший в отставку министр.

Также, по данным агентства, «более широкие полномочия», вероятно», получит подавшая в отставку вице-премьер Ольга Стефанишина. Украинский парламент должен проголосовать за утверждение отставок на следующей сессии.

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