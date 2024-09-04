Bloomberg узнал, чем планирует заняться Кулеба после отставки
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ставший шестым членом кабинета министров, подавшим прошение об отставке за последние несколько дней, намерен сфокусироваться на укреплении отношений Киева с НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в украинском правительстве.
По словам собеседника агентства, Кулебу на послу главы МИДа, вероятнее всего, заменит его первый заместитель Андрей Сибига. О том, что именно Сибига может возглавить украинскую дипломатию, ранее также писала «Украинская правда».
Как отмечает Bloomberg, будучи главой МИД Украины Кулеба «тесно сотрудничал с США». Теперь, по данным источника агентства, он намерен сосредоточиться на укреплении отношений Украины с НАТО. Собеседник агентства не уточнил, какую конкретно должность может занять подавший в отставку министр.
Также, по данным агентства, «более широкие полномочия», вероятно», получит подавшая в отставку вице-премьер Ольга Стефанишина. Украинский парламент должен проголосовать за утверждение отставок на следующей сессии.
Материал дополняется.
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Элтон Джон частично ослеп
На ВЭФ показали лифт от студии Артемия Лебедева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке
Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»
Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
В Подмосковье запретили строить микроквартиры
Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов