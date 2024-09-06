«Суспільне» узнало, что Кулеба не хотел покидать пост министра

Кулеба не хотел уходить в отставку, о чем известно его европейским партнерам, поэтому они затрудняются комментировать новое назначение. Кулеба тесно взаимодействовал с ЕС по вопросам интеграции в период своей работы

Дмитрий Кулеба (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не хотел уходить в отставку, поэтому назначение нового министра Андрея Сибиги создало сложную ситуацию, говорят источники телерадиокомпании «Суспільне» среди европейских дипломатов.

«Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, так что ситуация с этим назначением сложна», — цитирует сайт вещателя слова собеседников.

Кулеба возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. Как отмечает «Суспільне», среди основных направлений работы МИД Украины последних лет было получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Этой работой Кулеба занимался лично. «Кулеба ездил убеждать самые скептические в этом вопросе страны», — пишет «Суспільне». Издание пишет, что на финальной стадии переговоров Кулеба выступил против предложений отдельных европейских политиков предоставить Украине замену статуса кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, при Кулебе МИД Украины активно занялся и африканским направлением. В ведомстве разработали Африканскую стратегию, направленную на развитие отношений Украины со странами этого континента, а Кулеба совершил три поездки в Африку и посетил 11 стран, почти все — впервые в истории дипломатических отношений.

Перед очередным африканским турне Кулебы разгорелся скандал, связанный с поддержкой Украиной повстанцев-туарегов, напавших на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. 29 июля официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, выступая в эфире украинского телемарафона, заявил, что малийские повстанцы получили от Украины всю необходимую информацию «и не только информацию», позволившую провести успешную военную операцию против российской ЧВК. Позднее он сказал, что не делал «никаких подобных заявлений» о причастности ГУР Украины к нападению. Тем не менее после его предыдущего заявления Мали и Нигер объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Они обвинили Киев в «поддержке террористических группировок».

Впервые информация о возможной отставке Кулебы появилась еще в начале марта. Тогда об этом, в частности, сообщила «Страна.ua», ссылаясь на источники, близкие к офису президента. По данным издания, изначально Кулебу хотели отправить послом в Великобританию, но в итоге на эту позицию определили бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. 5 сентября Кулеба был отправлен в отставку Верховной радой, его место занял Андрей Сибига. Теперь Кулеба планирует заняться укреплением отношений Украины с НАТО, рассказал источник Bloomberg.