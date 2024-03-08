«Страна» сообщила, что Зеленский допускает возможность уволить Кулебу
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность уволить Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в офисе главы государства.
По их утверждению, у руководства страны «очень много вопросов» к Кулебе, в том числе по кандидатурам послов, которые предоставляет министерство. Офис президента «в целом недоволен дипломатической службой», сказал один из источников.
По данным «Страны», власти планировали назначить Кулебу послом Украины в Великобритании, но передумали. Эта должность досталась Валерию Залужному, который 8 февраля был отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ. Ему на смену пришел Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками.
Кулеба возглавил МИД Украины в марте 2020 года, когда ему было 38 лет. Он стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории страны. До этого был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. О каких-либо конфликтах между Кулебой и Зеленским ранее не сообщалось; в начале февраля глава МИДа, говоря о возможных перестановках в правительстве страны, отмечал, что это никак не повлияет на отношения Украины с западными партнерами.
8 марта об уходе с должности объявил спикер МИДа Олег Николенко, поблагодарив Кулебу за «высокое доверие и возможность все это время работать вместе». Николенко проработал на этом посту 3,5 года; он не уточнил, куда переходит, сказав только, что это будет «новый дипломатический раздел».
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