Закручивание санкционных гаек стало новым видом спорта для властей США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в телеграм-канале.

«Демкоманда упражняется в нем, плодя разнообразные барьеры, с удивительным энтузиазмом. Причем все чаще речь идет о попытках надавить не только на Россию, но и на «третьи» страны», — отметил Антонов. По словам посла, США пытаются заставить «всех танцевать под собственную дудку, то есть доллар».

Так, перечислил дипломат, американские власти подводят под запреты морские суда и ограничивают экспорт высокотехнологической продукции. «Новое слово в местном санкционном жаргоне — угрозы зарубежным партнерам репрессалиями за взаимодействие с любыми нашими банками, даже не находящимися в «черных списках», — уточнил Антонов.

Такие действия, по мнению посла, подогревают интерес других стран к альтернативным каналам построения хозяйственных связей и ускоряют движение к многополярности.

4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly. Как объяснили решение в Минфине страны, «Кремль использует целый ряд инструментов, включая скрытые иностранные кампании вредоносного влияния и незаконную кибердеятельность», чтобы подорвать интересы национальной безопасности США и их союзников по всему миру.

На следующий день, 5 сентября, США ввели санкции против двух индийских судоходных компаний Gotik и Plio Energy и двух танкеров, которые сочли связанными с попытками экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2». В частности, под ограничения попали танкеры New Energy и Mulan, которые ходят под флагом Палау. Первый танкер, как следует из данных отслеживания судов, находится в районе египетского порта Саид, второе — близ испанского порта Уэльва.

Российские власти считают западные санкции нелегитимными. Президент Владимир Путин неоднократно утверждал, что многополярный мир стал реальностью.