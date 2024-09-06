Антонов назвал санкции новым политическим спортом для США
Закручивание санкционных гаек стало новым видом спорта для властей США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в телеграм-канале.
«Демкоманда упражняется в нем, плодя разнообразные барьеры, с удивительным энтузиазмом. Причем все чаще речь идет о попытках надавить не только на Россию, но и на «третьи» страны», — отметил Антонов. По словам посла, США пытаются заставить «всех танцевать под собственную дудку, то есть доллар».
Так, перечислил дипломат, американские власти подводят под запреты морские суда и ограничивают экспорт высокотехнологической продукции. «Новое слово в местном санкционном жаргоне — угрозы зарубежным партнерам репрессалиями за взаимодействие с любыми нашими банками, даже не находящимися в «черных списках», — уточнил Антонов.
Такие действия, по мнению посла, подогревают интерес других стран к альтернативным каналам построения хозяйственных связей и ускоряют движение к многополярности.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly. Как объяснили решение в Минфине страны, «Кремль использует целый ряд инструментов, включая скрытые иностранные кампании вредоносного влияния и незаконную кибердеятельность», чтобы подорвать интересы национальной безопасности США и их союзников по всему миру.
На следующий день, 5 сентября, США ввели санкции против двух индийских судоходных компаний Gotik и Plio Energy и двух танкеров, которые сочли связанными с попытками экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2». В частности, под ограничения попали танкеры New Energy и Mulan, которые ходят под флагом Палау. Первый танкер, как следует из данных отслеживания судов, находится в районе египетского порта Саид, второе — близ испанского порта Уэльва.
Российские власти считают западные санкции нелегитимными. Президент Владимир Путин неоднократно утверждал, что многополярный мир стал реальностью.
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